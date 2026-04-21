Hansi Flick betont erneut, welches sein letzter Klub als Trainer sein wird

Hansi Flick beteuert zum Saisonfinale einmal mehr, dass der FC Barcelona seine letzte Station als Klubtrainer sein wird.

Zu einem anderen Verein wird der 61-Jährige nicht mehr wechseln, wie er betont. «Barcelona ist mein letzter Klub, das ist klar», so Flick auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Celta Vigo.

Barça-Präsident Joan Laporta will den bis 2027 gültigen Kontrakt mit dem deutschen Trainer bis 2028 (mit Option auf ein weiteres Jahr) verlängern. Flick hätte das entsprechende Arbeitspapier auch schon unterschreiben können, will dies aber erst nach Saisonende tun, da er möchte, dass erst dann abgerechnet wird. Barça wird aller Voraussicht nach den La Liga-Titel gewinnen. Es wäre der zweite in Folge nach dem Amtsantritt Flicks im Sommer 2024.

In der Copa del Rey und in der Champions League gab es zwar mit dem Ausscheiden gegen Atlético Madrid jeweils Enttäuschungen, das Vertrauen in Flick ist aber nach wie vor riesig. Und diesem macht die Arbeit als Trainer der Katalanen weiterhin Spass, wie er ebenfalls betont.