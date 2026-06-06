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Identifiziert sich

Dani Olmo hat keinerlei Interesse an Barça-Abgang

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 16:35
Dani Olmo hat keinerlei Interesse an Barça-Abgang

Dani Olmo identifiziert sich voll mit dem FC Barcelona und plant entgegen anderslautender Spekulationen keinen Abgang.

Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte, wonach der spanische Nationalspieler die Katalanen in diesem Sommer unter Umständen verlassen könnte. Damit beschäftigt sich Olmo allerdings überhaupt nicht, wie die «Marca» berichtet. Ohnehin war ein Transfer für den 28-Jährigen seit seiner Ankunft im Sommer 2024 nie ein Thema.

Trainer Hansi Flick schätzt Olmo und setzt auch auf diesen. Der Offensivspieler steht noch bis 2029 unter Vertrag. Aktuell konzentriert er sich auf die Weltmeisterschaft, wo er mit Spanien um den Titel spielen will.

In der kommenden Saison profitiert der Angreifer zudem von einer automatischen Gehaltserhöhung, die in seinem Kontrakt verankert ist.

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