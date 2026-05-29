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Forbes-Rangliste

Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 13:34
Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

Die Zeitschrift Forbes hat ihre alljährliche Rangliste der wertvollsten Fussballklubs der Welt veröffentlicht: Zum fünften Mal in Folge steht Real Madrid an der Spitze.

Der Wert des spanischen Topklubs wird trotz einer erneut titellosen Saison auf sage und schreibe 9,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit überragen die Königlichen alle Konkurrenten deutlich – insbesondere auch den Erzrivalen FC Barcelona, der an zweiter Stelle folgt, aber gemäss der Einschätzung gleich 2 Milliarden US-Dollar weniger wert ist.

An dritter Stelle folgt der erste Premier League-Klub: Mit Manchester United (7,2 Milliarden) ist es einer, der sportlich zuletzt eher weniger erfolgreich war als einige Ligakonkurrenten.

Die weiteren Plätze belegen der FC Liverpool (6,2 Milliarden), Paris St. Germain (5,8 Milliarden), der FC Bayern (5,7 Milliarden), Manchester City (5,5 Milliarden), Arsenal (5,4 Milliarden), Chelsea (4,2 Milliarden) und Tottenham (3 Milliarden).

Der bestklassierte italienische Klub ist Juventus auf Rang 12 (2,4 Milliarden). Und der bestklassierte nicht-europäische Verein ist Inter Miami mit einem Wert von 1,35 Milliarden.

Die gesamte Forbes-Rangliste ist hier zu finden. Bei sämtlichen angegebenen Werten handelt es sich, wie immer, lediglich um Schätzungen.

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