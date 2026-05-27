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Zwei europäische Topklubs befassen sich mit Alexander Nübel

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 09:57
Zwei europäische Topklubs befassen sich mit Alexander Nübel

Die Zukunft von Alexander Nübel ist weiterhin ungewiss: Beim VfB Stuttgart und beim FC Bayern scheint sie nicht zu liegen. Dafür beschäftigen sich nun zwei europäische Schwergewichte mit dem Keeper.

Nach Angaben von «Sport Bild» signalisieren Juventus und Manchester City beide Interesse am 29-Jährigen. Dieser kehrt nach drei Jahren in Stuttgart nun eigentlich zunächst zum FC Bayern zurück. Trotz eines Vertrags bis 2030 hat er dort jedoch keine Zukunft mehr. Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner soll Nübel signalisiert haben, dass der Verein in der kommenden Saison fix mit Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich plant. Für Nübel habe es keinen Platz.

Stuttgart seinerseits ist mit den Leistungen des Keepers grundsätzlich zufrieden. Allerdings ist eine definitive Übernahme für die Schwaben aus finanziellen Gründen nicht möglich. Die Bayern sollen eine Ablöse im Bereich von 10 bis 15 Mio. Euro fordern. Eine schnelle Entscheidung steht nicht unbedingt im Raum, da sich Nübel zunächst auch auf den WM-Einsatz mit Deutschland vorbereitet, wo er jedoch «nur» die Nummer 3 ist.

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