Ein litauischer Goalie steht vor dem Wechsel in die Super League

Servette könnte die Nachfolge des zu YB gewechselten Goalies Joël Mall geregelt haben: Der Litauer Edvinas Gertmonas steht vor der Ankunft in Genf.

Der 29-jährige Keeper wird nach Informationen von «Blick» ablösefrei vom rumänischen Verein Universitatea Cluj zu Servette stossen und sich dort mit Captain Jérémy Frick (33) um den Nummer 1-Posten duellieren.

Der Litauer stand zwischen 2015 und 2019 bei Ligue 1-Klub Stade Rennes unter Vertrag, kam dort jedoch nicht für die Profis zum Einsatz und wurde stattdessen mehrfach ausgeliehen. Mit Zalgiris Vilnius wurde er dreimal Meister, zweimal Cupsieger und zweimal Supercupsieger. Nun will er seine Spuren in der Schweiz hinterlassen.