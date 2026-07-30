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Klares Statement gegenüber der FIFA

UEFA droht mit Boykott: Die Weltmeisterschaft steht nicht zum Verkauf

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 19:12
UEFA droht mit Boykott: Die Weltmeisterschaft steht nicht zum Verkauf

Die UEFA hat mit deutlichen Worten auf die Pläne von FIFA-Chef Gianni Infantino reagiert, private Investoren an der Fussball-Weltmeisterschaft zu beteiligen. Die europäischen Verbände lehnen den Vorschlag einstimmig ab.

In einer ausführlichen Stellungnahme macht die UEFA ihre Position unmissverständlich klar: „Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände stehen geschlossen hinter dieser Entscheidung: Wir lehnen den Vorschlag der FIFA, Eigentumsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen FIFA-Wettbewerben an private Investoren zu übertragen, einstimmig und unmissverständlich ab.»

Die UEFA kritisiert, dass die Weltmeisterschaft als Anlageprodukt behandelt werden soll. „Die Weltmeisterschaft ist eines der grössten sportlichen Vermächtnisse des Fussballs. Sie wurde über Generationen hinweg von Spielern, Nationalmannschaften und Fans auf allen Kontinenten aufgebaut. Kein Teil davon darf jemals an private Investoren abgetreten werden. Die Weltmeisterschaft steht nicht zum Verkauf.»

Besonders scharf formuliert ist die Kritik am Vorgehen der FIFA-Führung. Die UEFA spricht von einem „tiefgreifenden Versagen der Führung» und einer „Herrschaft durch Einschüchterung». Als Konsequenz droht die UEFA mit einem vollständigen Boykott:

„Als Ergebnis der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Vorschläge auf dem Tisch bleiben – es sei denn, dieser Vorschlag wird vollständig verworfen und es werden verbindliche Zusicherungen gegeben, dass die FIFA ihre Führung oder Wettbewerbe niemals wieder für privates Eigentum öffnen wird.»

Die UEFA argumentiert, dass mit externen Investoren die kommerzielle Rendite zu einer dauerhaften Verpflichtung würde. „Von diesem Moment an wird jede Entscheidung über den internationalen Spielkalender, jede Entscheidung über Wettbewerbsformate und jede Entscheidung, die die Zukunft des Fussballs prägt, nicht mehr davon bestimmt, was dem Spiel am besten dient, sondern davon, was den Aktionären am besten dient.»

Die UEFA schliesst ihre Stellungnahme mit einem klaren Bekenntnis: „Manche Dinge sind einfach zu wichtig, um sie zu verkaufen. Die FIFA-Weltmeisterschaft gehört dem Fussball. Das wird immer so bleiben. Und solange Europa ein Mitspracherecht hat, wird sie niemals zum Verkauf stehen.»

Die Drohung ist deutlich: Sollten die Investoren-Pläne der FIFA nicht vollständig verworfen werden, droht ein Boykott aller europäischen Nationalmannschaften bei FIFA-Turnieren – eine Eskalation, die den Weltfussball vor eine historische Zerreissprobe stellen würde.

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