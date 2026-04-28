Julian Nagelsmann verkündet den WM-Kader später und nennt den Grund

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann wird seinen WM-Kader erst am 21. Mai und nicht wie ursprünglich angedacht am 12. Mai verkünden. Das Ganze hat nachvollziehbare Gründe.

Der DFB-Coach und sein Trainerteam wollen den letzten Bundesliga-Spieltag abwarten, um finale Entscheidungen zu treffen. Dadurch können Nagelsmann und Co. flexibler auf die aktuellen Formkurven und die Fitnesszustände der Spieler reagieren. Bei angeschlagenen Profis wird ein genaueres Bild möglich sein, ob sie für die WM tatsächlich fit genug sind. Zu diesen gehören aktuell Kai Havertz (26/Leistenprobleme), Lennart Karl (18/Muskelfaserriss), Felix Nmecha (25/Aussenbandriss) oder Tom Bischof (20/Muskelfaserriss).

Der Bundestrainer kann für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko insgesamt 26 Spieler nominieren. Der Start der Vorbereitung in Herzogenaurach verschiebt sich durch die getroffene Massnahme ebenfalls: Statt am 25. Mai erfolgt der Zusammenzug erst zwei Tage später am 27. Mai in Herzogenaurach.

Die WM beginnt für Deutschland am 14. Juni mit der Partie gegen Curaçao. Zuvor stehen noch zwei Testspiele gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) auf dem Programm. Die Abreise in die Staaten erfolgt bereits am 2. Juni,