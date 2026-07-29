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Verband ist empört

UEFA erwägt wegen FIFA-Plänen einen Boykott der WM

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 09:14
UEFA erwägt wegen FIFA-Plänen einen Boykott der WM

Die FIFA hegt Pläne die Rechte an ihren Fussballturnieren wie der Weltmeisterschaft teilweise an private Investoren zu verkaufen. Die UEFA reagiert wütend auf die Pläne und droht sogar mit einem Boykott.

Der europäische Verband ist empört über die Pläne der FIFA und ihres Präsidenten Gianni Infantino. Auf die Medienberichte und die dargelegten Pläne der FIFA reagierte die UEFA rasch mit einem Statement. «Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fussball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften», schrieb sie.

Und weiter: «Die Seele und die Führung des Fussballs sind keine Handelsware – erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fussballs. Er steht der Fifa nicht zum Verkauf.»

Später heisst es bei «Bloomberg», dass die UEFA sogar erwägen könnte, ihre Mitgliedsverbände und Vereine zu Boykotten von FIFA-Wettbewerben wie der WM oder Klub-WM aufzufordern. Wie dies genau klappen könnte, ist indes nicht ganz klar. Zudem hat sich die UEFA öffentlich zu solchen Plänen noch nicht geäussert.

Die FIFA gibt sich bislang zurückhaltend. Sie betont, dass sie die Kontrolle der WM-Endrunde in den eigenen Händen halten will. Investoren dürften demnach lediglich Minderheitsanteile ohne Kontrollbefugnisse erwerben. Das Ganze hätte gemäss ihren Aussagen jedoch erhebliche wirtschaftliche und infrastrukturelle Vorteile für die Mitglieder.

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