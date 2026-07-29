Jürgen Klopp nimmt Kontakt zu Nationalspielern auf

Jürgen Klopp hat seine Arbeit als neuer Bundestrainer aufgenommen und sucht den direkten Austausch mit seinen Nationalspielern. Laut «SPORT BILD» hat sich der 59-Jährige die Handynummern des DFB-Kaders besorgt, um mit jedem Spieler einzeln zu sprechen.

Besonders die Frage nach der Zukunft von Toni Rüdiger beschäftigt den neuen Trainer. Der 33-jährige Innenverteidiger von Real Madrid hatte nach seinem 86. Länderspiel intern beim DFB einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angedeutet.

Unmittelbar nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay soll Rüdiger in der Kabine erklärt haben, seine DFB-Karriere beenden zu wollen. Eine offizielle Bestätigung dieses Schritts steht jedoch weiterhin aus.

Inzwischen soll sich der Abwehrchef wieder alle Optionen offenhalten. Ein Verbleib in der Nationalmannschaft unter Klopp ist damit wieder denkbar.

Auch die Rolle von Joshua Kimmich ist noch nicht geklärt. Bislang hat Klopp weder bestätigt, dass der 31-jährige Bayern-Profi weiterhin Kapitän bleibt, noch verraten, ob er ihn im zentralen Mittelfeld oder auf der Rechtsverteidiger-Position einplant.

Nach «SPORT BILD»-Informationen zeigt Kimmich Verständnis dafür, dass sich der neue Bundestrainer zunächst alle Möglichkeiten offenhalten möchte.