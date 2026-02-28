SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unerwartetes Gerücht um DFB-Coach Julian Nagelsmann

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 16:16
Bei Julian Nagelsmann könnte sich eine Überraschung anbahnen. Der deutsche Nationaltrainer ist angeblich an einem Engagement in der Premier League interessiert.

Julian Nagelsmann ist als deutscher Nationaltrainer vertraglich noch bis Ende Juli 2028 an den DFB gebunden, an der mittelfristigen Zukunft gibt es also eigentlich keine Zweifel. Der Journalist Ben Jacobs wartet in dieser Personalie nun aber mit überraschenden Informationen auf.

«Julian Nagelsmann wäre an einem Job in der Premier League interessiert, im Gegensatz zu einigen anderen Namen wie Thomas Tuchel oder Carlo Ancelotti. Er wird voraussichtlich auf dem Markt verfügbar sein», so Jacobs bei «The United Stand».

Gleichzeitig heisst es, dass Nagelsmann ein Thema bei Manchester United sei, das für die kommende Saison nach einem neuen Cheftrainer sucht. Michael Carrick betreut die Red Devils lediglich interimistisch bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

