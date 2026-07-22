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Verstärkung für den Staff

Jürgen Klopp schnappt sich Sven Bender als Co-Trainer

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 11:16
Jürgen Klopp schnappt sich Sven Bender als Co-Trainer

Jürgen Klopp schnappt sich seinen früheren Spieler Sven Bender als neuen Co-Trainer für die deutsche Nationalmannschaft.

Laut «Sky» und «Bild» befinden sich die entsprechenden Gespräche im finalen Stadium. Bender soll Klopp im Staff beim DFB neben Peter Krawietz und Pep Lijnders als weiterer Assistent unterstützen.

Zuletzt war der 37-jährige Ex-Profi als Cheftrainer der Spielvereinigung Unterhaching in der Regionalliga Bayern tätig. Dieses Engagement hat er jedoch vor zwei Wochen beendet. Nun geht es für Bender wohl zum DFB. Als Spieler bestritt er einst sieben Länderspiele für Deutschland.

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