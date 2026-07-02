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Nach dreistündigem Gespräch

Julian Nagelsmann wird vom DFB zum Rücktritt aufgefordert

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 16:23
Julian Nagelsmann wird vom DFB zum Rücktritt aufgefordert

Julian Nagelsmann hat als deutscher Nationaltrainer definitiv keine Zukunft mehr.

Wie die «Bild» und «Sky» übereinstimmend berichten, wurde dem 38-Jährigen nach einem rund dreistündigen Gespräch mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig nahegelegt, von seinem Amt zurückzutreten. Nagelsmann steht als Bundestrainer eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag.

Direkt nach dem WM-Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale hatte er erklärt, seinen Vertrag erfüllen zu wollen, hat jetzt aber erst einmal um Bedenkzeit gebeten.

Dabei geht es auch um Geld: Ein Rücktritt würde wohl bedeuten, dass er eine Nachzahlung in Höhe von rund 7 Millionen Euro nicht erhält, die fällig würde, wenn ihn der DFB entlässt.

Eine endgültige Entscheidung fällt allerspätestens zu Beginn der kommenden Woche.

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