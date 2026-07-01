Brasil-Star Lucas Paquetá droht das vorzeitige WM-Aus

Dem brasilianischen Mittelfeldspieler Lucas Paquetá droht das vorzeitige WM-Aus.

Wie die Seleçao mitteilt, hat sich der 28-jährige Spielmacher im Sechzehntelfinale gegen Japan (2:1) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Paquetá wird nach Verbandsangaben nun «ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, um sich so schnell wie möglich zu erholen und wieder ins Training einzusteigen».

Ob es für eine Rückkehr ins Turnier tatsächlich reicht, ist fraglich. Paquetá musste gegen Japan in der Halbzeit ausgewechselt werden. Zuvor griff er sich mehrfach an den Oberschenkel.

Das Achtelfinale gegen Norwegen steht für die Südamerikaner am Sonntag (22 Uhr) an.