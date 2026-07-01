Ecuadorianischer Nationaltrainer tritt nach WM-Aus sofort zurück

Der ecuadorianische Nationaltrainer Sebastián Beccacece gibt unmittelbar nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft seinen Rücktritt bekannt.

Der 45-jährige Argentinier, der zwischenzeitlich enorm unter Druck geraten war und sogar angefeindet wurde, hat nach der 0:2-Niederlage gegen Mexiko definitiv keine Zukunft mehr in Ecuador. «Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden», sagt Beccacece.

Ecuador stand in der Gruppenphase nach zwei Partien bereits vor dem Aus. Der 2:1-Sieg gegen Deutschland sicherte dann aber doch noch den Einzug ins Sechzehntelfinale, der heftig gefeiert wurde. Gegen ein sehr starkes Mexiko war Ecuador in der Nacht auf Mittwoch dann jedoch chancenlos.