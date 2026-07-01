Japans Nati-Goalie Zion Suzuki wechselt in die Premier League

Der japanische Nationaltorhüter Zion Suzuki konnte sich an der WM positiv in Szene setzen und steht nun vor einem Wechsel in die Premier League.

Wie der Social Media-Account «Krrish» berichtet, macht Leeds United das Rennen um den 23-jährigen gebürtigen Amerikaner, der auch bei Aston Villa und Tottenham hoch im Kurs stand. Suzuki soll sich aber für die Offerte aus Leeds entschieden haben und dort in Kürze einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er noch in Italien für Parma zum Zug. Die Ablöse soll rund 30 Millionen Euro betragen, wobei sich die Klubs noch nicht final geeinigt haben. Noch steht der Deal deshalb nicht endgültig fest.