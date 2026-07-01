Nagelsmann vor schnellem Aus – klarer Favorit für die Nachfolge

Julian Nagelsmann muss seine Koffer als deutscher Nationaltrainer wohl in Kürze packen. Für die Nachfolge gibt es einen klaren Favoriten.

Laut «Bild» hat Nagelsmann nach der grossen Enttäuschung an der Weltmeisterschaft mit dem Aus im Sechzehntelfinale keine Zukunft mehr – obwohl sein lukrativer Vertrag noch bis zur Europameisterschaft 2028 läuft. Beim Kontrakt soll eine Trennungsklausel bestehen, wonach der 38-Jährige dann noch die Hälfte des ihm zustehenden Gehalts erhalten soll. Die DFB-Gremien werden das Aus wohl rasch beschliessen.

Der Nachfolger könnte bereits feststehen: Jürgen Klopp war von Beginn an der Favorit und bleibt es weiterhin. Letztlich muss der 59-Jährige natürlich zustimmen, entsprechende Anzeichen gibt es aber bereits, obwohl er derzeit eine Aufgabe als Global Sports Director bei Red Bull hat, die ihm Spass macht.