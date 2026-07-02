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Jaquez angeschlagen

Yakin setzt gegen Algerien auf Zakaria als Rechtsverteidiger

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 23:07
Yakin setzt gegen Algerien auf Zakaria als Rechtsverteidiger

Murat Yakin muss im Sechzehntelfinale reagieren und den angeschlagenen Luca Jaquez ersetzen, der beim 2:1-Sieg gegen Kanada als Rechtsverteidiger auflief. Für ihn rückt Denis Zakaria ins Team.

Der 29-Jährige startete beim 1:1-Remis gegen Katar und war eine von zwei Optionen. Silvan Widmer erhielt beim 4:1-Sieg gegen Bosnien eine Bewährungschance. Laut «Blick» setzt Yakin gegen Algerien nun aber auf Zakaria.

Dieser ist in jedem Fall frisch: Sowohl gegen Bosnien wie auch gegen Kanada sass er während 90 Minuten auf der Bank.

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