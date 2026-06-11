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UEFA verkündet es

Der von den USA abgewiesene Schiri darf den Supercup pfeifen

Autor: | Publiziert: 11 Juni, 2026 15:54
Der von den USA abgewiesene Schiri darf den Supercup pfeifen

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan darf nach seiner verweigerten Einreise in die USA und dem damit verbundenen Verpassen der WM den europäischen Supercup arbitrieren.

Dies gab die UEFA im Laufe des Donnerstags bekannt. Der 34-Jährige kommt am 12. August in Salzburg bei der Partie zwischen Champions League-Sieger Paris St. Germain und Europa League-Gewinner Aston Villa zum Einsatz.

Eigentlich wäre Artan für die WM in den USA, Kanada und Mexiko vorgesehen gewesen. Wegen Sicherheitsbedenken verweigerten ihm die US-Behörden jedoch die Einreise.

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