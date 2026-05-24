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Bayern prüft Zukunft

Premier-League-Klubs jagen Ibrahimović

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 10:55
Premier-League-Klubs jagen Ibrahimović

Die Zukunft von Arijon Ibrahimović bleibt weiter offen – und das sorgt inzwischen auch in England für Bewegung. Mehrere Klubs aus der Premier League sollen den Offensivspieler nach seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim intensiv beobachtet haben.

Besonders Fulham und Brentford sollen bereits geprüft haben, ob ein Transfer möglich wäre. Neben den beiden Klubs werden auch Aston Villa, Brighton & Hove Albion und Crystal Palace mit Interesse in Verbindung gebracht. In England geht man offenbar davon aus, dass FC Bayern München bei Ibrahimović zumindest offen für eine weitere Leihe oder sogar einen festen Verkauf sein könnte.

Genau deshalb wollen mehrere Premier-League-Klubs die Situation genau beobachten. Eine endgültige Entscheidung gibt es aktuell aber noch nicht. Laut englischen Medienberichten möchte Bayern den 20-Jährigen zunächst in der Sommervorbereitung genauer anschauen, bevor über die nächsten Schritte entschieden wird.

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