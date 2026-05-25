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Die Bayern könnten sich Anthony Gordon ertauschen

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 15:24
Die Bayern könnten sich Anthony Gordon ertauschen

Der FC Bayern ist nicht bereit, für Anthony Gordon die horrenden Ablöseforderungen von Newcastle United zu erfüllen. Möglicherweise lässt sich der Deal über ein Tauschgeschäft realisieren.

Newcastle fordert für den 25-jährigen Flügelstürmer dem Vernehmen nach rund 80 Mio. Euro. Mehr als 60 Millionen will der deutsche Rekordmeister jedoch nicht zahlen. Laut «Bild» denkt man in München nun darüber nach, einen Spieler auf die Insel zu schicken, um den Preis zu senken. In den Vordergrund rückt dabei Torhüter Alexander Nübel, der bei den Bayern im Grunde trotz eines Vertrags bis 2030 keine Rolle mehr spielt.

Tatsächlich könnte sich Newcastle eine Verpflichtung des Keepers vorstellen. Nübel selbst soll allerdings eher andere Vereine auf der Insel bevorzugen. Noch ist einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, ehe der Deal zustande kommt.

Zwischen Gordon und den Bayern wäre hingegen alles klar. Der englische WM-Teilnehmer möchte den Schritt zum deutschen Doublegewinner tätigen.

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