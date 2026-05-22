Der FC Bayern holt Ex-Leverkusener Lars Bender als Trainer
Der FC Bayern gibt die Verpflichtung von Lars Bender als neuem Trainer für die U17 bekannt.
Der frühere Leverkusen-Profi war zuletzt als Cheftrainer beim SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern aktiv. Nun beginnt für ihn beim deutschen Rekordmeister ein neues Kapitel.
«Es ist ein Privileg, diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen. Von Beginn an waren die Gespräche sehr positiv. Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Chance, mich hier weiterentwickeln zu können», freut sich Lars Bender auf die neue Aufgabe.
Nachwuchsabteilungsleiter Michael Wiesinger sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir Lars Bender als Trainer für unseren Campus gewinnen konnten. Er verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet.»
Servus, Lars! 👋
Der #FCBayern hat Lars #Bender als Cheftrainer für den Nachwuchs verpflichtet. Der ehemalige Nationalspieler übernimmt zur neuen Saison 2026/27 die U17 des Rekordmeisters und wird dabei von Philipp #Deppner und Benjamin #Kauffmann assistiert.
— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) May 22, 2026