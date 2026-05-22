Der FC Bayern holt Ex-Leverkusener Lars Bender als Trainer

Der FC Bayern gibt die Verpflichtung von Lars Bender als neuem Trainer für die U17 bekannt.

Der frühere Leverkusen-Profi war zuletzt als Cheftrainer beim SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern aktiv. Nun beginnt für ihn beim deutschen Rekordmeister ein neues Kapitel.

«Es ist ein Privileg, diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen. Von Beginn an waren die Gespräche sehr positiv. Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Chance, mich hier weiterentwickeln zu können», freut sich Lars Bender auf die neue Aufgabe.

Nachwuchsabteilungsleiter Michael Wiesinger sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir Lars Bender als Trainer für unseren Campus gewinnen konnten. Er verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet.»