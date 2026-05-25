Adi Hütter steht vor der Rückkehr in die Bundesliga

Adi Hütter könnte tatsächlich in die Bundesliga zu einem seiner früheren Arbeitgeber zurückkehren.

Der 56-jährige Österreicher steht auf der Liste von Eintracht Frankfurt ganz oben. Dort coachte Hütter bereits zwischen 2018 und 2021. Seine Mission erachtet er noch nicht als beendet.

Laut «kicker» gab es zuletzt auf Mallorca direkte Gespräche zwischen dem früheren YB-Trainer und Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Zu einer Einigung für die Nachfolge von Albert Riera ist es zwar noch nicht gekommen, dies könnte aber in Kürze geschehen. Eine Entscheidung wird jedenfalls in Kürze fallen.

Auch Olympique Marseille soll zuletzt bei Hütter angeklopft haben. Zudem spekuliert dieser seit geraumer Zeit mit einem Engagement in der Premier League. Am heissesten ist jedoch die Spur nach Frankfurt.