LA Galaxy zeigt Interesse an Frankfurt-Star

Die Zukunft von Mahmoud Dahoud scheint offen zu sein. Der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt wird aktuell von mehreren Klubs aus den USA, Saudi-Arabien und der Türkei beobachtet.

Besonders konkret soll das Interesse von LA Galaxy sein. Dort könnte Dahoud auf seinen ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Marco Reus treffen. Allerdings soll sich der 30-Jährige derzeit noch nicht bereit für einen Wechsel in die Major League Soccer fühlen.

Klar ist dagegen offenbar bereits: Dahouds Vertrag bei Frankfurt wird nicht verlängert. Damit könnte der deutsch-syrische Mittelfeldspieler den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund zwei Millionen Euro.