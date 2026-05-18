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Letztes Spiel am Sonntag

Pep Guardiola hat seinen Abgang bei ManCity angeblich beschlossen

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 21:16
Pep Guardiola hat seinen Abgang bei ManCity angeblich beschlossen

Pep Guardiola verabschiedet sich am kommenden Sonntag Berichten zufolge nach zehn Jahren als Trainer von Manchester City.

Der spanische Starcoach soll die Entscheidung getroffen und die Klubverantwortlichen und auch einige Sponsoren bereits informiert haben. Dies berichtet die «Daily Mail». Guardiola wird bei City somit nur noch zwei Pflichtspiele an der Seitenlinie stehen: Am Dienstagabend im entscheidenden Nachholspiel auswärts beim AFC Bournemouth und am kommenden Sonntag zum grossen Finale der Premier-League-Saison im heimischen Etihad Stadium gegen Aston Villa. Diese Partie wird den Schlusspunkt hinter Guardiolas beispiellose Ära in Manchester setzen.

Noch befindet er sich mit seiner Mannschaft voll im Titelkampf. Im Laufe des kommenden Sonntags soll sein Abschied verkündet werden. Am Montag wird er dann im Rahmen einer Parade mit offenem Bus noch einmal gefeiert – unabhängig vom Ausgang des Meisterschaftskampfs gegen Arsenal.

Guardiola hat mit City (bislang) unter anderem sechs Meistertitel, drei FA Cup-Triumphe und einen Champions League-Titel gewonnen.

Als Favorit für die Nachfolge gilt seit einiger Zeit sein früherer Assistent und ehemalige Chelsea-Coach Enzo Maresca.

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