Urs Fischer kommt Traum grosses Stück näher, Michael Frey vermöbelt

An diesem Samstag waren wieder viele Schweizer Legionäre unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig): Nachdem er sich erneut von einer Verletzung erholen musste, ist Saulo Decarli wieder zurück in der Braunschweiger Stammelf. Das 2:2 gegen Fürth reichte noch nicht zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Die Löwen haben es aber selbst in der Hand. Decarli spielte als rechter Part der Dreierkette durch.

Simone Rapp (Karlsruher SC): Die letzten zwei Partien schmorte Simone Rapp ohne Einsatzminute auf der Bank. In Kiel reichte es immerhin mal wieder für einen Kurzeinsatz, er kam die letzte Viertelstunde ins Spiel. Mit Erfolg: Rapp legte unmittelbar nach seiner Einwechslung für einen Mitspieler ab, der traf – seine dritte Vorlage. Diese reichte aber nicht aus, der KSC verlor mit 1:2.

Fabian Schär (Newcastle United): Patzte in Leeds, das Spiel ging mit einem 2:2 zu Ende. Fabian Schär verrichtete grundsätzlich einen soliden Job, an den Gegentoren traf ihn keine Schuld.

Eintracht Frankfurt – Mainz 05 3:0 (2:0)

Pure Erleichterung bei den Gastgebern, die in der Bundesliga zum ersten Mal seit zehn Spielen endlich mal wieder gewinnen konnten. Djibril Sow war gleich in den ersten Minuten offensiv aktiv und gab eine Torschussvorlage. Nach einer halben Stunde fackelte er aus 25 Metern nicht lange und zog ab, der gegnerische Goalie konnte aber noch abwehren. Für Edimilson Fernandes war es ein Tag zum Vergessen. Als rechtes Glied der Dreier-Abwehrkette hatte er alles probiert, es führte allerdings zu nicht viel.

Urs Fischer (Union Berlin): Der Schweizer Trainer und Urs Fischer sind der Sensation, der Qualifikation für die Champions League, einen sehr grossen Schritt nähergekommen. Im direkten Duell gegen Freiburg siegten die Unioner mit 4:2, Fischer und Co. haben jetzt drei Punkte Vorsprung.

FC Bayern – Schalke 04 6:0 (2:0)

Was für eine Abreibung für die Schalker, dafür eine umso überzeugendere Leistung des Bundesliga-Rekordmeisters. Yann Sommer wurde tatsächlich kein einziges Mal ernsthaft geprüft, Schalkes Expected Goals lagen bei verheerenden 0,43. Für Sommer war es das fünfte Zu-Null-Spiel seit seinem Wechsel nach München. Michael Frey rückte in die Schalker Startelf und war immerhin bemüht, es war aber auch für ihn ein katastrophaler Nachmittag. Sommer hatte er jedenfalls nicht prüfen können. Nach einer Stunde wurde Frey ausgewechselt.

aoe 13 Mai, 2023 18:14