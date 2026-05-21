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Bayern beobachtet Bisseck

Neuer Berater bringt Transfer-Gerüchte ins Rollen

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 13:23
Neuer Berater bringt Transfer-Gerüchte ins Rollen

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar intensiv mit Yann Bisseck von Inter Mailand. Laut «Tuttomercato» soll vor allem der bevorstehende Beraterwechsel des Innenverteidigers neue Dynamik in die Situation gebracht haben.

Demnach arbeitet Bisseck künftig mit dem bekannten Spielerberater Giovanni Branchini zusammen, der enge Verbindungen zum FC Bayern pflegen soll. Auch «Goal.com» berichtet von konkretem Interesse der Münchner am deutschen Nationalspieler. Der Verteidiger entwickelte sich zuletzt zu einer festen Grösse bei den Nerazzurri und spielte eine starke Saison in Italien.

Inter soll intern allerdings eine klare Preisvorstellung besitzen. Rund 40 Millionen Euro fordert der italienische Topklub demnach für Bisseck – eine Summe, die gleichzeitig einen enormen Transfergewinn bedeuten würde. Der mögliche Agentenwechsel hat laut Berichten inzwischen mehrere europäische Spitzenvereine aufmerksam gemacht. Bayern gehört dabei offenbar zu den heissesten Interessenten.

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