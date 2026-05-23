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Spieler haben zugestimmt

Quartett muss Real Madrid im Sommer verlassen

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 11:29
Quartett muss Real Madrid im Sommer verlassen

Bei Real Madrid stehen im Sommer viele Veränderungen an, vor allem personeller Natur. Ein Quartett muss sich nach einem neuen Klub umschauen.

Mit der Rückkehr von José Mourinho auf den Trainerstuhl bei Real Madrid kündigen sich schon jetzt einige Veränderungen zur kommenden Saison an. Angeblich haben gleich vier Spieler zugestimmt, die Blancos im Sommer zu verlassen.

Nach Angaben des Journalisten Miguel Serrano muss ein Quartett bestehend aus Fran García, Dani Ceballos, Gonzalo García und Franco Mastantuono Real verlassen – die Spieler haben den jeweiligen Veränderungen bereits ihre Zustimmung gegeben.

Reals Plan sieht vor, mehrere Spieler zu verkaufen, bevor neue verpflichtet werden. Die Prioritäten des spanischen Rekordmeisters für die Sommertransferperiode liegen auf der Verstärkung der Positionen Innenverteidiger, rechter Aussenverteidiger, Mittelfeld und Sturm.

Die Blancos sollen etwa 15 Millionen Euro Ablöse für Ceballos aufrufen. Für Fran García, der in der Premier League Begehrlichkeiten wecken soll, liegen angeblich bis zu 20 Millionen Euro drin. Bei Gonzalo García wurde ein Verkaufspreis von 60 Millionen Euro festgelegt, Mastantuono soll zunächst verliehen werden.

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