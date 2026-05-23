Chile bietet Thun-Star Nils Reichmuth auf

Der frischgebackene Schweizer Meister Nils Reichmuth vom FC Thun erhält für seine starke Saison eine prägende Belohnung: Der Mittelfeldspieler erhält ein Aufgebot für die chilenische Nationalmannschaft.

Meister mit dem FC Thun – und bald auch Nationalspieler? Nils Reichmuth steht im Aufgebot der chilenischen Nationalmannschaft. La Roja gibt auf seinen Kanälen die Nomination für die im Juni anstehenden Testspiele bekannt. Dann trifft Chile auf Portugal und die Demokratische Republik Kongo.

Reichmuth ist mit Thun vor Kurzem sensationell Meister in der Super League geworden, an dem Titel hatte er mit sieben direkten Torbeteiligungen in 32 Meisterschaftsspielen einen gewissen Anteil.

Der 24-Jährige war in der Vergangenheit bereits für die Schweiz unterwegs, aber nur in den Juniorenbereichen. Deshalb hat Reichmuth noch die Möglichkeit, für Chile zu spielen.

Eine Chance auf eine Teilnahme an der in Kürze startenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada besteht allerdings nicht.

Chile hat sich nämlich nicht für das Grossereignis qualifizieren können. La Roja belegte in der südamerikanischen CONMEBOL-Qualifikationsgruppe mit nur elf Punkten den 10. und damit letzten Platz. Damit verpasste Chile nach 2018 und 2022 bereits zum dritten Mal in Folge eine WM-Endrunde.