SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Polen eine Option

Wechsel von Ex-Basel-Spieler vorerst geplatzt

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 10:27
Wechsel von Ex-Basel-Spieler vorerst geplatzt

Der Wechsel von Afimico Pululu zu Widzew Łódź scheint vorerst vom Tisch zu sein. Nach Informationen von «FootballScout» war der Angreifer das erklärte Wunschziel des polnischen Erstligisten.

Die Verhandlungen sollen jedoch an den finanziellen Forderungen des 27-Jährigen gescheitert sein. Dem Bericht zufolge lagen die Gehaltsvorstellungen Pululus deutlich über dem Rahmen, den Widzew bereit war zu zahlen. Die Verantwortlichen reagierten offenbar schnell und richteten ihren Fokus auf Karol Świderski von Panathinaikos. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Widzew die Bemühungen um Pululu endgültig einstellen.

Ganz vom Tisch ist ein Wechsel nach Polen allerdings noch nicht. Weitere Berichte besagen, dass Widzew weiterhin zu den Interessenten zählt, solange die Personalie Świderski nicht abgeschlossen ist. Pululu selbst scheint aktuell mehrere Optionen zu prüfen. Dem Vernehmen nach liegen dem Angreifer Angebote aus bis zu sechs Ländern vor. Neben Polen sollen Vereine aus der Türkei, Russland, Zypern, Saudi-Arabien sowie Nordamerika Interesse zeigen. Insgesamt soll der Stürmer zwischen acht und neun konkreten Möglichkeiten abwägen.

Besonders aus der Türkei könnte noch Bewegung kommen. Dort sollen gleich mehrere Klubs die Situation des Angreifers beobachten. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Pululu seine Entscheidung nicht überstürzt treffen wird. Der Markt für den Offensivspieler bleibt jedenfalls äusserst interessant.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Polen eine Option

Wechsel von Ex-Basel-Spieler vorerst geplatzt

14.06.2026 - 10:27
Grippo kommt hinzu

Der FC Basel komplettiert seinen Staff mit einer weiteren Personalie

12.06.2026 - 15:21
Grosser Karriereschritt

So begründet Dominik Schmid seinen Abgang beim FC Basel

12.06.2026 - 11:54
In Richtung Österreich

Es ist bestätigt: Dominik Schmid verlässt den FC Basel

12.06.2026 - 11:20
Das Geschäft diktiert es

Der FC Basel wird manche Transfers erst nach dem 25. Juli tätigen

12.06.2026 - 10:23
Neue Herausforderung

FCB-Profi Dion Kacuri wechselt nach Österreich

11.06.2026 - 18:52
Klub zeigt Interesse

Ex-Basler Noah Katterbach winkt Neustart in der 2. Bundesliga

11.06.2026 - 17:32
Neue Aufgabe?

Ajax Amsterdam bietet Yann Sommer den Nummer 1-Posten an

11.06.2026 - 14:58
Unterschrift erfolgt

Abgang beim FCB: Finn van Breemen findet in Portugal neuen Klub

11.06.2026 - 14:44
Diesmal für die U21

Der FC Basel kassiert eine weitere 0:3-Forfait-Niederlage

11.06.2026 - 10:35