Wechsel von Ex-Basel-Spieler vorerst geplatzt

Der Wechsel von Afimico Pululu zu Widzew Łódź scheint vorerst vom Tisch zu sein. Nach Informationen von «FootballScout» war der Angreifer das erklärte Wunschziel des polnischen Erstligisten.

Die Verhandlungen sollen jedoch an den finanziellen Forderungen des 27-Jährigen gescheitert sein. Dem Bericht zufolge lagen die Gehaltsvorstellungen Pululus deutlich über dem Rahmen, den Widzew bereit war zu zahlen. Die Verantwortlichen reagierten offenbar schnell und richteten ihren Fokus auf Karol Świderski von Panathinaikos. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Widzew die Bemühungen um Pululu endgültig einstellen.

Ganz vom Tisch ist ein Wechsel nach Polen allerdings noch nicht. Weitere Berichte besagen, dass Widzew weiterhin zu den Interessenten zählt, solange die Personalie Świderski nicht abgeschlossen ist. Pululu selbst scheint aktuell mehrere Optionen zu prüfen. Dem Vernehmen nach liegen dem Angreifer Angebote aus bis zu sechs Ländern vor. Neben Polen sollen Vereine aus der Türkei, Russland, Zypern, Saudi-Arabien sowie Nordamerika Interesse zeigen. Insgesamt soll der Stürmer zwischen acht und neun konkreten Möglichkeiten abwägen.

Besonders aus der Türkei könnte noch Bewegung kommen. Dort sollen gleich mehrere Klubs die Situation des Angreifers beobachten. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Pululu seine Entscheidung nicht überstürzt treffen wird. Der Markt für den Offensivspieler bleibt jedenfalls äusserst interessant.