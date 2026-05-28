Der FC Thun sucht zwei Innenverteidiger

Beim FC Thun könnten in diesem Sommer personell einige Veränderungen anstehen. Nach der fabelhaften Meistersaison stehen diverse Spieler im Fokus anderer Vereine. Auch bezüglich Neuzugängen wird einiges gehen – insbesondere in der Abwehr.

Dort ist Thun dringend auf Verstärkung angewiesen: Der spanische Abwehrchef Genís Montolio fällt wegen seines kurz vor Saisonende zugezogenen Kreuzbandrisses noch monatelang aus. Der deutsche Verteidiger Dominik Franke erhält zudem keinen neuen Vertrag mehr und wurde bereits verabschiedet.

Im Abwehrzentrum stehen derzeit «nur» Captain Marco Bürki, der aber zu Saisonbeginn wegen einer Sperre vier Partien verpasst, und Jan Bamert zur Verfügung. Zudem ist ungewiss, ob die Aussenverteidiger Michael Heule und Fabio Fehr im Verein bleiben. Beide wecken Begehrlichkeiten bei anderen Klubs.

Sportchef Dominik Albrecht hat in diesem Sommer sehr viel zu tun. Die Suche nach neuen Innenverteidigern ist dabei nur eine seiner Aufgaben.