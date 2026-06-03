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Es ist nicht Martin Schmidt

Beim FC Thun gibt es einen neuen Trainerfavoriten

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 17:10
Beim FC Thun gibt es einen neuen Trainerfavoriten

Der FC Thun sucht weiterhin einen Nachfolger für den in die Bundesliga abgewanderten Meistertrainer Mauro Lustrinelli. Nun kristallisiert sich ein Favorit heraus.

Dieser heisst nicht Martin Schmidt: Der 59-jährige Walliser, der einst bereits im Berner Oberland arbeitete, wurde zuletzt medial ins Spiel gebracht. Laut «Blick» wird der Ex-Bundesliga-Coach aber nicht in Thun übernehmen.

Vielmehr ist mit Gian Luca Privitelli ein anderer Trainer ein heisser Kandidat, der ebenfalls schon in Thun arbeitete: Zwischen 2018 und 2021 war er im Nachwuchs als Stürmertrainer tätig und betreute zwischenzeitlich auch die U21. Seit drei Jahren ist er Cheftrainer der Schweizer U20-Nati.

Der 48-Jährige verfügt als Trainer zwar ausschliesslich über Erfahrung im Nachwuchs, würde von der Philosophie her aber hervorragend nach Thun passen. Sportchef Dominik Albrecht (40) hat bereits betont, dass er einen ähnlichen Trainertyp wie Lustrinelli sucht. Privitelli würde dieses Anforderungsprofil optimal erfüllen. Der Schweizer Verband dürfte ihn für die Aufgabe beim amtierenden Meister freigeben, falls es wirklich konkret wird.

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