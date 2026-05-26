Türkischer Topklub blickt auf Thuns Senkrechtstarter Meichtry

Thuns Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry steht auch im Visier des türkischen Meisters Galatasaray.

Scouts des Süper Lig-Klubs haben den 20-Jährigen zuletzt sehr eng beobachtet, wie der türkische Journalist Ferhat Kızıltaş berichtet. Meichtry gehört zu den Aufsteigern dieser Saison und hat auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga und in der Serie A (unter anderem Parma Calcio) geweckt.

Trotz Vertrag bis 2030 wird sich der Youngster in diesem Sommer wohl aus Thun verabschieden. In welche Richtung, ist aber noch ziemlich offen.

Für die Berner Oberländer sind Meichtry in der Meistersaison in 35 Ligaspielen acht Treffer geglückt.