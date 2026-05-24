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Martin Schmidt im Fokus

Ex-Bundesliga-Coach wohl heisser Kandidat in Thun

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 11:40
Ex-Bundesliga-Coach wohl heisser Kandidat in Thun

Beim FC Thun läuft die Suche nach einem Nachfolger für Mauro Lustrinelli auf Hochtouren – und offenbar könnte es dabei zu einer durchaus prominenten Lösung kommen. Laut Informationen der «Blick» gilt Martin Schmidt aktuell als einer der heissesten Kandidaten auf den Trainerposten beim Schweizer Meister.

Der 59-Jährige kennt den Klub bestens. Schmidt arbeitete früher bereits erfolgreich als U21-Trainer in Thun, bevor er den Sprung in die Bundesliga schaffte. Dort trainierte er unter anderem 1. FSV Mainz 05, VfL Wolfsburg und FC Augsburg. Zuletzt war der Walliser erneut für Mainz tätig – allerdings nur noch beratend. Nach einer einjährigen Pause soll Schmidt nun wieder Lust auf die tägliche Arbeit an der Seitenlinie haben, dass berichtet «Blick».

Demnach schätzt man in Thun vor allem seine Erfahrung, seine Art im Umgang mit Spielern und seine Kenntnisse rund um internationale Wettbewerbe. Sportchef Dominik Albrecht sucht nach einem Trainer, der die unter Lustrinelli aufgebaute Spielidee weiterführt. Genau dort könnte Schmidt gut ins Profil passen. Zwar soll der Schweizer auch Interesse aus der 2. Bundesliga auf sich ziehen, allerdings machte Schmidt in der Vergangenheit nie ein Geheimnis daraus, dass Thun für ihn ein besonderer Klub geblieben ist. Jetzt könnte es tatsächlich zur Rückkehr kommen.

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