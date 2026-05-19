Thun-Torjäger in ganz Europa heiss begehrt

Nach seiner starken Saison für den FC Thun rückt Elmin Rastoder immer stärker in den Fokus internationaler Klubs. Der Stürmer soll gleich bei mehreren Vereinen auf der Liste stehen – darunter auch Olympique Lyon.

Doch die Konkurrenz ist gros: Auch Panathinaikos Athen, der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach beobachten den Angreifer intensiv. Mit 15 Toren und sechs Vorlagen in 34 Spielen war Rastoder der überragende Offensivspieler des Schweizer Meisters.

Kein Wunder also, dass das Interesse am nordmazedonischen Nationalspieler immer konkreter wird. Besonders Panathinaikos soll bereits aktiv geworden sein und im Mai ein Angebot über rund fünf Millionen Euro vorbereitet haben. Der 24-Jährige steht in Thun noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Marktwert wird aktuell auf rund drei Millionen Euro geschätzt – nach dieser Saison dürfte der Preis allerdings weiter steigen.