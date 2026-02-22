SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Endrick über Lyon-Leihe: Mbappé riet zum Wechsel

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 15:33
Endrick über Lyon-Leihe: Mbappé riet zum Wechsel

In einem Interview mit «Téléfoot» hat Endrick Einblicke in seine Entscheidung für einen Wechsel zu Olympique Lyon gegeben. Der Offensivspieler, der im Winter von Real Madrid ausgeliehen wurde, erklärte, dass ihn insbesondere seine Teamkollegen Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga zu diesem Schritt ermutigt hätten. Beide hätten ihm Lyon als „grossartigen Klub“ empfohlen und die Ligue 1 als physisch anspruchsvolle, aggressive Liga beschrieben.

Sportlich hat sich die Leihe bislang ausgezahlt: In sechs Pflichtspielen erzielte Endrick fünf Tore und bereitete eines vor. Allerdings sorgte auch ein Platzverweis gegen Nantes für Schlagzeilen. Lyons Trainer Paulo Fonseca betonte daraufhin, man wolle dem jungen Brasilianer helfen, mit medialem Druck und Frustration besser umzugehen. Der Trainerstab habe intensiv mit ihm gearbeitet, damit er aus solchen Situationen lerne.

Auch Lyons Technischer Direktor Matthieu Louis-Jean bestätigte, dass Endrick bis Saisonende beim Klub bleibt. Die Verhandlungen seien über mehrere Monate geführt worden – unter Einbindung von Endricks Umfeld sowie Michael Gerlinger auf Seiten von Real Madrid. Anfangs seien die Königlichen zurückhaltend gewesen, selbst einer kurzen Leihe zuzustimmen.

