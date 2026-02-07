Newcastle United hat schon Ersatz für Sandro Tonali ausgemacht

Sandro Tonali wird Newcastle United im Sommer wahrscheinlich verlassen. Als Nachfolger wird ein Spieler aus der Ligue 1 auf das Kandidatenkarussell gesetzt.

Newcastle United und Sandro Tonali gehen im Anschluss an die laufende Saison ziemlich wahrscheinlich getrennte Wege. Die Magpies haben angeblich schon einen Spieler ausgemacht, der in Tonalis Fussstapfen treten könnte.

«CaughtOffside» zufolge befindet sich Tyler Morton in Newcastles Visier. Der 23-Jährige packte bei Liverpool nicht den finalen Durchbruch und wechselte daher im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro Ablöse zu Olympique Lyon.

Morton überzeugt dort durch seine ausgezeichnete Fähigkeit, das Tempo zu kontrollieren. Der Brite liest das Spiel defensiv gut, um mögliche Unterbrechungen einzustreuen. Morton kann zudem auf der Sechs sowie der Acht agieren – genau wie Tonali, der zuletzt bei Arsenal gehandelt wurde.

Ausserdem soll Juventus Turin versuchen, Tonali nach Italien zurückzuholen. Morton wird aufgrund seiner starken Saison in Lyon nicht billig. Und wenn sich englische Klubs für einen Spieler interessieren, wird der Preis sowieso erst mal ziemlich hoch angesetzt.