SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Aus der Ligue 1

Newcastle United hat schon Ersatz für Sandro Tonali ausgemacht

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 15:58
Newcastle United hat schon Ersatz für Sandro Tonali ausgemacht

Sandro Tonali wird Newcastle United im Sommer wahrscheinlich verlassen. Als Nachfolger wird ein Spieler aus der Ligue 1 auf das Kandidatenkarussell gesetzt.

Newcastle United und Sandro Tonali gehen im Anschluss an die laufende Saison ziemlich wahrscheinlich getrennte Wege. Die Magpies haben angeblich schon einen Spieler ausgemacht, der in Tonalis Fussstapfen treten könnte.

«CaughtOffside» zufolge befindet sich Tyler Morton in Newcastles Visier. Der 23-Jährige packte bei Liverpool nicht den finalen Durchbruch und wechselte daher im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro Ablöse zu Olympique Lyon.

Morton überzeugt dort durch seine ausgezeichnete Fähigkeit, das Tempo zu kontrollieren. Der Brite liest das Spiel defensiv gut, um mögliche Unterbrechungen einzustreuen. Morton kann zudem auf der Sechs sowie der Acht agieren – genau wie Tonali, der zuletzt bei Arsenal gehandelt wurde.

Ausserdem soll Juventus Turin versuchen, Tonali nach Italien zurückzuholen. Morton wird aufgrund seiner starken Saison in Lyon nicht billig. Und wenn sich englische Klubs für einen Spieler interessieren, wird der Preis sowieso erst mal ziemlich hoch angesetzt.

Mehr Dazu
Bis im Sommer

Jetzt ist es fix: Endrick verlässt Real für neuen Klub
Neuer Spielmacher

Kurz vor Duell mit YB: Lyon verstärkt sich mit Noah Nartey
Bittere Niederlage

YB wird trotz grosser Bemühungen nicht belohnt
Bayern-Verteidiger

Es gibt drei neue Interessenten für Sacha Boey
Wechsel nach Frankreich

Der Transfer von Brasil-Stürmer Endrick wird bereits fix verkündet
Mehr entdecken
Aus der Ligue 1

Newcastle United hat schon Ersatz für Sandro Tonali ausgemacht

7.02.2026 - 15:58
Leihe lohnt sich

Real-Stürmer Endrick blüht in Frankreich so richtig auf

26.01.2026 - 11:27
Bittere Niederlage

YB wird trotz grosser Bemühungen nicht belohnt

22.01.2026 - 20:42
Bayern-Verteidiger

Es gibt drei neue Interessenten für Sacha Boey

20.01.2026 - 16:57
Neuer Spielmacher

Kurz vor Duell mit YB: Lyon verstärkt sich mit Noah Nartey

20.01.2026 - 15:50
Abgang möglich

Celtic und Lyon mit Interesse an Wolfsburg-Stürmer Wind

18.01.2026 - 12:12
Wechsel nach Frankreich

Der Transfer von Brasil-Stürmer Endrick wird bereits fix verkündet

23.12.2025 - 17:48
Bis im Sommer

Jetzt ist es fix: Endrick verlässt Real für neuen Klub

22.12.2025 - 19:36
Sehr heiss begehrt

Noch mehr Interessenten für Servette-Diamant Loun Srdanovic

6.12.2025 - 15:35
Noch nicht fix

Ausleihe: Real Madrid will keine vorschnelle Endrick-Entscheidung treffen

29.11.2025 - 17:45