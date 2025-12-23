Der Transfer von Brasil-Stürmer Endrick wird bereits fix verkündet

Der brasilianische Stürmer Endrick verbringt den Rest der Saison in der Ligue 1.

Olympique Lyon und Real Madrid bestätigen den Wechsel des 19-jährigen Angreifers. Endrick wird bis Saisonende auf Leihbasis für OL auflaufen. Eine Kaufoption besteht nicht. Die Leihgebühr beträgt maximal 1 Mio. Euro.

Das Ziel ist klar: Endrick soll in Lyon jene Spielpraxis erhalten, die ihm bei den Madrilenen aufgrund der grossen Konkurrenz im Angriff bislang verwehrt bleibt. Der Stürmer verfolgt auch ein sehr persönliches Ziel. Er will unbedingt zur WM im kommenden Jahr. Dafür ist er auf regelmässige Einsätze angewiesen. Für Real lief er in dieser Saison lediglich in drei Partien auf.