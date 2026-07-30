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Olympique Marseille an Guillaume Restes interessiert

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 16:02
Olympique Marseille an Guillaume Restes interessiert

Olympique Marseille hat Guillaume Restes von Toulouse als einen seiner Prioritäten für die Torhüter-Position identifiziert. Der Klub prüft jedoch auch andere Profile.

Der Vertrag des 21-jährigen französisch-ivorischen Nationalspielers läuft bis 2028. Restes soll laut Berichten begeistert von der Idee sein, zu Marseille zu wechseln. Diese Woche fanden neue Gespräche über den potenziellen Transfer statt.

Aston Villa verfolgt ebenfalls den 21-Jährigen, der bereits 19 Mal für die französische U21-Nationalmannschaft auflief. Das Interesse der „Villans» soll jedoch davon abhängen, ob Emiliano Martinez den Klub in diesem Sommer in Richtung Juventus verlässt.

Auch Leeds United und Napoli wurden in jüngerer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Berichte im Juli 2026 deuteten darauf hin, dass Toulouse Angebote unter 20 Millionen Euro nicht in Betracht ziehen würde. Der aktuelle Marktwert von Restes liegt laut Transfermarkt bei 18 Millionen Euro.

Restes ist ein Produkt der Toulouse-Akademie und hat bereits 96 Ligue-1-Einsätze für seinen Heimatklub absolviert. In der Saison 2025/26 kam er auf 33 Einsätze, kassierte 45 Gegentore und hielt neunmal ohne Gegentreffer.

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