SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Es geht in die Türkei

Aubameyang hat sich einen neuen Klub ausgesucht

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 14:25
Aubameyang hat sich einen neuen Klub ausgesucht

Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang verlässt Olympique Marseille in diesem Sommer erneut und wechselt in die Türkei.

Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, zieht es den 37-jährigen Gabuner in die Türkei: Dort hat er sich mit Süper Lig-Aufsteiger Corum FK über einen Wechsel geeinigt. Noch muss Marseille dem Transfer zustimmen, da der Angreifer für eine weitere Spielzeit unter Vertrag steht. Dies dürfte aber Formsache sein, da der Ligue 1-Klub dringend auf Einnahmen und Gehaltseinsparungen angewiesen ist.

Als Ablöse stehen 1,5 Millionen Euro im Raum. Aubameyang war bereits in Frankreich, England, Spanien, Deutschland, Italien und Saudi-Arabien aktiv. Nun kommt wohl ein weiteres Land hinzu.

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
In Marseille aussen vor

YB denkt über Rückkehr von Ulisses Garcia nach
Leihe kommt zustande

Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Begehrter Linksverteidiger

Serie A statt YB? Italo-Klub an Ulisses Garcia dran
Mehr entdecken
Es geht in die Türkei

Aubameyang hat sich einen neuen Klub ausgesucht

7.07.2026 - 14:25
Benatia enthüllt

Marseille wollte Neil El Aynaoui verpflichten

28.06.2026 - 21:29
Grosses Interesse am Altmeister

Pierre-Emerick Aubameyang hat in diesem Sommer die Qual der Wahl

26.06.2026 - 15:33
Sevilla fordert 20 Millionen Euro

Marseille beobachtet Akor Adams

22.06.2026 - 16:51
Treffsicherer Stürmer

Zwei Londoner Klub könnten Mason Greenwood auf die Insel zurückholen

19.06.2026 - 14:09
Ersatz gemeldet

Zwei marokkanische Stars verpassen die WM

11.06.2026 - 09:17
Interesse da

Für Benjamin Pavard könnte es in die Türkei gehen

4.06.2026 - 19:46
Die AS Roma könnte leer ausgehen

Mason Greenwood stimmt nach Treffen mit Fenerbahçe-Bossen Wechsel zu

2.06.2026 - 15:41
Unter anderem in der Bundesliga

Der Schweizer U21-Captain Roggerio Nyakossi weckt grosse Begehrlichkeiten

28.05.2026 - 12:02
Stürmer stimmt zu

Mason Greenwood steht kurz vor dem Wechsel in die Serie A

28.05.2026 - 11:10