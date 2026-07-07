Aubameyang hat sich einen neuen Klub ausgesucht

Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang verlässt Olympique Marseille in diesem Sommer erneut und wechselt in die Türkei.

Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, zieht es den 37-jährigen Gabuner in die Türkei: Dort hat er sich mit Süper Lig-Aufsteiger Corum FK über einen Wechsel geeinigt. Noch muss Marseille dem Transfer zustimmen, da der Angreifer für eine weitere Spielzeit unter Vertrag steht. Dies dürfte aber Formsache sein, da der Ligue 1-Klub dringend auf Einnahmen und Gehaltseinsparungen angewiesen ist.

Als Ablöse stehen 1,5 Millionen Euro im Raum. Aubameyang war bereits in Frankreich, England, Spanien, Deutschland, Italien und Saudi-Arabien aktiv. Nun kommt wohl ein weiteres Land hinzu.