SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leihe kommt zustande

Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 15:22
Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB

Der Schweizer Linksverteidiger Ulisses Garcia findet in Italien einen neuen Klub. Der 30-Jährige wechselt nicht zu YB.

Entsprechende Gerüchte kamen in den vergangenen Wochen auf. Die Berner stehen nun aber vor der Verpflichtung des serbischen Youngsters Stefan Bukinac. Ulisses Garcia wählt stattdessen den Weg in die Serie A.

Laut Transferexperte Nicolo Schira schliesst sich der 11-fache Nationalspieler auf Leihbasis Sassuolo an. Der Klub sichert sich auch eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro. Würde Garcia im Sommer fix zum Verein aus der Emilia-Romagna wechseln, würde Garcia einen neuen Dreijahresvertrag erhalten.

Derzeit ist er noch bis 2028 an Olympique Marseille gebunden. Dort spielte er zuletzt allerdings keine Rolle mehr, weshalb er einen Transfer anstrebte.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Auch Besuch aus Lugano

Exklusiv: Bellinzona lädt YB-Talent zum Probetraining ein
Mehr entdecken
Leihe kommt zustande

Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB

30.01.2026 - 15:22
300. Spiel

Christian Fassnacht feiert ausgerechnet bei bitterem YB-Aus ein Jubiläum

30.01.2026 - 11:18
Beide raus

Europa League-Debakel für YB und den FC Basel

29.01.2026 - 23:01
Stefan Bukinac

YB verstärkt sich am Freitag mit einem serbischen Verteidiger

29.01.2026 - 19:12
Angebot wohl abgelehnt

YB bietet 2 Millionen für spanischen Verteidiger Loïc Williams

29.01.2026 - 09:53
Im Blickfeld

YB-Stürmer Alan Virginius steht bei zwei Klubs aus Topligen im Fokus

28.01.2026 - 16:06
Rückkehr nach Frankreich?

Rayan Raveloson könnte YB in den kommenden Tagen verlassen

27.01.2026 - 17:05
Zu René Weiler

Ex-YB- und FCSG-Profi Silvan Hefti wechselt in die MLS

27.01.2026 - 10:26
Langer Ausfall

Auch das noch: YB-Verteidiger Ryan Andrews erleidet Kreuzbandriss

26.01.2026 - 17:35
Bittere Niederlage

YB wird trotz grosser Bemühungen nicht belohnt

22.01.2026 - 20:42