Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB

Der Schweizer Linksverteidiger Ulisses Garcia findet in Italien einen neuen Klub. Der 30-Jährige wechselt nicht zu YB.

Entsprechende Gerüchte kamen in den vergangenen Wochen auf. Die Berner stehen nun aber vor der Verpflichtung des serbischen Youngsters Stefan Bukinac. Ulisses Garcia wählt stattdessen den Weg in die Serie A.

Laut Transferexperte Nicolo Schira schliesst sich der 11-fache Nationalspieler auf Leihbasis Sassuolo an. Der Klub sichert sich auch eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro. Würde Garcia im Sommer fix zum Verein aus der Emilia-Romagna wechseln, würde Garcia einen neuen Dreijahresvertrag erhalten.

Derzeit ist er noch bis 2028 an Olympique Marseille gebunden. Dort spielte er zuletzt allerdings keine Rolle mehr, weshalb er einen Transfer anstrebte.