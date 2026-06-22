Marseille beobachtet Akor Adams

Olympique Marseille beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Akor Adams. Der Stürmer vom FC Sevilla hat sich nach einer starken Saison in den Fokus mehrerer europäischer Klubs gespielt.

Mit zehn Toren und drei Vorlagen in 32 LaLiga-Partien trug der Nigerianer massgeblich dazu bei, dass Sevilla den Klassenerhalt sichern konnte. Trotzdem könnte ein Abschied im Sommer Realität werden. Aufgrund der weiterhin angespannten finanziellen Lage prüft Sevilla verschiedene Verkaufsmöglichkeiten, um Einnahmen zu generieren. Adams gehört dabei zu den Spielern, für die es einen Markt gibt.

Die Andalusier sollen eine klare Preisvorstellung haben: Rund 20 Millionen Euro werden für den 26-Jährigen verlangt. Das liegt über seinem aktuellen Marktwert, verdeutlicht aber die starke Verhandlungsposition des Klubs, da Adams noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Neben Marseille beobachten auch Vereine aus England und Italien die Situation aufmerksam. Gerade das Interesse aus der Serie A soll Sevilla darin bestärken, an der hohen Forderung festzuhalten. Der Spieler selbst drängt offenbar nicht auf einen Wechsel. Allerdings soll Adams offen für Angebote sein, die ihm eine klare Perspektive als Stammspieler bieten.

Für Marseille könnte der Nigerianer ein interessantes Profil darstellen. Er bringt Tempo, Physis und internationale Erfahrung mit und hat für die Nigerianische Fußballnationalmannschaft bereits 15 Länderspiele absolviert, in denen ihm sechs Treffer gelangen. Aktuell befinden sich die Franzosen allerdings noch in der Beobachtungsphase. Konkrete Verhandlungen oder ein offizielles Angebot sind bislang nicht bekannt. Sollte Marseille jedoch ernst machen, dürfte Sevilla auf seiner Forderung von 20 Millionen Euro bestehen.