Djibril Sow könnte im Sommer in die Bundesliga zurückkehren

Drei Jahre nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Sevilla könnte der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow im Sommer wieder in die Bundesliga zurückkehren.

Nach Angaben von «Absolut Fussball» verdichten sich die Anzeichen, dass der Mittelfeldprofi nach dieser Spielzeit wieder nach Deutschland wechselt. Möglich macht dies auch eine Ausstiegsklausel im einstelligen Millionenbereich. Interesse an Sow soll bei Bundesligisten jedenfalls vorhanden sein.

Vor Jahresfrist bemühte sich der VfB Stuttgart zeitweise um den einstigen FCZ-Junior und früheren YB-Profi. Sow ist in Sevilla in dieser Saison gesetzt. In 30 Ligaspielen sind ihm fünf Treffer und drei Assists geglückt. Die Andalusier zahlten für ihn einst 10 Mio. Euro Ablöse.

Im Sommer wird Sow mit der Schweiz die WM bestreiten. Danach könnte sein Weg zu einem neuen (oder auch alten) Verein in die Bundesliga führen.