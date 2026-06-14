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Gespräche über Verbleib laufen

FC Sevilla kämpft um Alexis Sánchez

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 16:37
FC Sevilla kämpft um Alexis Sánchez

Eigentlich schien die Zukunft von Alexis Sánchez bereits geklärt. Der Vertrag des Chilenen beim FC Sevilla läuft am 30. Juni aus und ursprünglich war geplant, dass der Routinier seine Zeit in Europa beendet und nach Südamerika zurückkehrt.

Als mögliche Ziele wurden Vereine aus seiner Heimat Chile sowie Klubs aus Brasilien gehandelt, wo zuletzt ebenfalls Interesse bestanden haben soll. Nun könnte es jedoch anders kommen. Nach Informationen von «AS» und weiteren spanischen Medien laufen derzeit konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung.

Hintergrund ist vor allem der ausdrückliche Wunsch von Trainer Luis García Plaza, der weiterhin auf die Erfahrung des 37-Jährigen setzen möchte. Auch Sevillas neuer Sportdirektor José Ignacio Navarro bestätigte bei seiner Vorstellung, dass der Verein alles unternehmen werde, um Sánchez zu halten. Die Gespräche zwischen Sevilla und dem Berater des Angreifers laufen bereits. Beide Seiten sollen grundsätzlich an einer Einigung interessiert sein.

Laut Navarro werde der Klub dem Spieler „das Maximum anbieten, was möglich ist“. Damit hat sich die Ausgangslage innerhalb weniger Wochen deutlich verändert. Während ein Abschied aus Europa lange als wahrscheinlich galt, besitzt Sánchez nun wieder realistische Chancen auf eine weitere Saison in La Liga.

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