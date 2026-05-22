Ein Ex-Chelsea-Captain tritt mit 36 Jahren und nach 12 Titeln zurück

Der frühere spanische Nationalspieler und einstige Chelsea-Kapitän César Azpilicueta zieht im Alter von 36 Jahren einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere.

Der Abwehrspieler lief jahrelang für Chelsea auf (2012 bis 2023). Später hängte er noch zwei Jahre bei Atlético Madrid und zuletzt eine Saison in Sevilla an. Nun zieht Azpilicueta einen Schlussstrich hinter seine lange und erfolgreiche Karriere.

Der Rechtsfuss gewann unter anderem die Champions League, zweimal die Premier League, zweimal die Europa League, den FA Cup, die Klub-WM und den Super Cup. Mit Spanien nahm er an drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften zu.

Insgesamt bestritt er 781 Partien für Klubs und 44 Länderspiele. Chelsea zahlte für ihn einst «nur» knapp 9 Mio. Pfund. Azpilicueta prägte dann die mit Abstand erfolgreichste Ära des Vereins mit.