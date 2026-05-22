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Nach Klassenerhalt

Amir Abrashi deutet Fortsetzung seiner Spielerkarriere bei GC an

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 09:59
Amir Abrashi deutet Fortsetzung seiner Spielerkarriere bei GC an

Amir Abrashi hat mit GC einmal mehr den Klassenerhalt geschafft. Der 36-jährige Kapitän hat es bislang offen gelassen, ob er als Spieler weitermacht. Nach dem dramatischen Erfolg in der Barrage macht der Leitwolf eine vielsagende Andeutung.

Im Gespräch mit «blue Sport» gibt der Mittelfeldpuncher an, dass er GC und den Fussball liebe. Es scheint so, dass er seine Rolle weiterhin auf dem Platz sieht, auch wenn er noch keine definitive Entscheidung verkünden will: «Klar werde ich mich jetzt erst einmal erholen und mir in diesen Tagen alles überlegen. Aber ich liebe diesen Klub einfach zu fest. Ja, wir warten jetzt mal ein paar Tage ab, ich gehe zu meiner Familie und meinem Kind und lasse mir das alles durch den Kopf gehen.»

Seinen Vertrag hat das GC-Urgestein im April verlängert, allerdings liessen er und die Klubverantwortlichen dabei bewusst offen, in welcher genauen Funktion. Die Entscheidung liegt letztlich bei Abrashi. Endgültig wird er diese in den nächsten Tagen im Urlaub treffen.

Der gebürtige Ostschweizer kehrte 2021 zu den Hoppers zurück und ist nach wie vor die grosse Identifikationsfigur im Verein. Sein Verhältnis zum neuen Trainer Peter Zeidler bezeichnet er als sehr gut. Dies könnte für seine Entscheidung auch ein wichtiger Faktor sein.

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