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Einsprache nicht erfolgreich

GC-Stürmer Tsimba bleibt im ersten Barrage-Spiel gesperrt

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 12:43
GC-Stürmer Tsimba bleibt im ersten Barrage-Spiel gesperrt

GC muss im ersten Barrage-Spiel definitiv auf seinen Stürmer Emmanuel Tsimba verzichten.

Der 19-Jährige wurde wegen einer Tätlichkeit im Zürcher Derby am vergangenen Wochenende für drei Partien gesperrt. Dabei bleibt es auch. Die Hoppers sind mit ihrer Einsprache vor der Disziplinarkommission nicht erfolgreich. Eine Sperre hat Tsimba bereits verbüsst, zwei weitere Partien muss er noch zuschauen.

Der Angreifer fehlt somit am Samstag in der sportlich unbedeutenden Begegnung in Lausanne und muss folglich auch im ersten der beiden Barrage-Duelle am kommenden Dienstag pausieren.

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