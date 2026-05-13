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Keine Rolle im Team

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen erhält von den Bayern ganz schlechte News

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 11:15
GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen erhält von den Bayern ganz schlechte News

Jonathan Asp Jensen vermag in dieser Saison bei seiner Leihe bei den Grasshoppers zwar persönlich durchaus zu überzeugen, dennoch erhielt der 20-Jährige vonseiten seines eigentlichen Arbeitgebers FC Bayern nun schlechte Nachrichten.

Der junge Däne spielt nämlich im Hinblick auf die kommende Saison im Profikader des deutschen Rekordmeisters weiterhin keine Rolle, wie der «kicker» berichtet. Für Asp Jensen gibt es im hochkarätig besetzten Kader der Münchner demnach keinen Platz.

Die Bayern werden wohl versuchen, den Spielmacher im Sommer zu verkaufen – möglicherweise mit Rückkaufoption. Asp Jensen steht in München eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag.

In dieser Saison hat er für GC in 33 Partien acht Treffer und sechs Assists markiert. Obwohl die Mannschaft weiterhin viel Kritik einstecken muss und gegen den Abstieg kämpft, sind seine Leistungen und auch statistischen Werte durchaus beachtlich. Bei GC bleiben wird er indes mit Sicherheit nicht. Stattdessen muss er sich auf Klubsuche begeben.

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