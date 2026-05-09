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Saudi-Gerüchte im Umlauf

Bayern-Knall um Christoph Freund?

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 15:10
Bayern-Knall um Christoph Freund?

Christoph Freund ist an den FC Bayern noch mindestens ein Jahr gebunden. Nun gibt es konkrete Gerüchte über ein Engagement in Saudi-Arabien.

Christoph Freund bietet sich offenbar die Möglichkeit, den FC Bayern zu verlassen. Und noch viel mehr als das. Dem saudischen Social-Media-Account «Itti Boom» zufolge befinden sich Al-Ittihad und Freund bereits in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison.

Sollte Freund die Bayern tatsächlich verlassen, käme das einem grossen Knall gleich. Bisher war weder von Abwanderungsgedanken noch von einem Interesse eines anderen Vereins berichtet worden.

Bei Al-Ittihad steht im Sommer sehr wahrscheinlich eine Runderneuerung an. Trainer Sérgio Conceição wird wohl von seinen Aufgaben entbunden, zudem muss Sportdirektor Ramón Planes um seinen Job bangen. An diese Stelle würde dann Freund treten.

Der 48 Jahre alte Österreicher ist seit September 2023 bei den Bayern als Sportdirektor angestellt und verfügt noch über einen gültigen Vertrag bis 2027.

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