SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Trainer kündigt an

Arne Slot: Kein spektakulärer Transfersommer bei Liverpool

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 11:56
Arne Slot: Kein spektakulärer Transfersommer bei Liverpool

Der FC Liverpool hat im vergangenen Sommer kräftig in den Kader investiert. Das kommende Wechselfenster wird angesichts der hohen Summen wesentlich unspektakulärer verlaufen, meint Arne Slot.

Der FC Liverpool investierte vor gut einem Jahr fast 500 Millionen Euro, holte Alexander Isak, Florian Wirtz oder Hugo Ekitiké für sehr hohe Ablösesummen in den Kader. Wiederholen wird sich ein derart hochpreisiges Sommertransferfenster wohl nicht.

«Es wird in der Tat wieder eine kleine Umstellung geben, wahrscheinlich nicht so drastisch wie im letzten Sommer, aber wir müssen den Kader aufgrund der abwandernden Spieler ein wenig umstellen», kündigte Trainer Arne Slot an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Chelsea (Samstag, 13.30 Uhr) an.

Liverpool braucht Ersatz für Mohamed Salah

Oberste Priorität bei den Reds hat die Neubesetzung der Position, die durch den Abgang von Mohamed Salah frei wird. Als Spieler, den Liverpool als allfälligen Ersatz auf der Liste hat, gilt unter anderem Leipzigs Yan Diomande.

Das Durchschnittsalter bei Liverpool liegt in dieser Saison bei 26 Jahren, wird aber noch mal deutlich sinken. Derzeit gibt es neun Spieler über diesem Alter – einer davon ist der dritte Torhüter Freddie Woodman, Salah und Andrew Robertson verlassen den Verein. Die Zukunft von Alisson Becker, Federico Chiesa, Joe Gomez, Wataru Endo und Alexis Mac Allister ist ungewiss.

Bezüglich der Mentalität und Einstellung habe es laut Slot nichts mit dem Alter seiner Spieler zu tun. «Natürlich kann man das auf dem Transfermarkt einkaufen, aber wir haben auch viele Spieler, vielleicht sogar alle, die die richtige Mentalität haben, um für diesen Verein zu spielen.»

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Trainer kündigt an

Arne Slot: Kein spektakulärer Transfersommer bei Liverpool

9.05.2026 - 11:56
Gespräche angesetzt

Juventus hofft auf einen positiven Alisson-Entscheid in Liverpool

6.05.2026 - 14:41
Van de Ven vor unklarer Zukunft

Liverpool zieht sich vorerst bei Spurs-Innenverteidiger zurück

3.05.2026 - 11:47
Ankündigung wird erwartet

Mohamed Salah gibt in den nächsten Tagen seinen künftigen Klub bekannt

30.04.2026 - 14:39
Grundsatzentscheidung

Karl-Heinz Rummenigge sagt, weshalb die Bayern Olise auf keinen Fall verkaufen

27.04.2026 - 14:00
Gedankenspiele um ablösefreien Star

Mohamed Salah ist in Schottland heiss begehrt

26.04.2026 - 09:38
Interesse aus Italien

Verbleib: Arne Slot ist bei Liverpool-Star zuversichtlich

25.04.2026 - 15:53
Benötigt noch die Freigabe

Liverpool-Goalie Alisson hat sich mit anderem Topklub geeinigt

23.04.2026 - 18:55
DFB-Direktor spricht Klartext

Rudi Völler reagiert auf Premier League-Interesse an Julian Nagelsmann

23.04.2026 - 09:59
Diese Ablöse wäre fällig

Liverpool will Transfer von Yan Diomande noch vor WM abschliessen

18.04.2026 - 10:48