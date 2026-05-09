Arne Slot: Kein spektakulärer Transfersommer bei Liverpool

Der FC Liverpool hat im vergangenen Sommer kräftig in den Kader investiert. Das kommende Wechselfenster wird angesichts der hohen Summen wesentlich unspektakulärer verlaufen, meint Arne Slot.

Der FC Liverpool investierte vor gut einem Jahr fast 500 Millionen Euro, holte Alexander Isak, Florian Wirtz oder Hugo Ekitiké für sehr hohe Ablösesummen in den Kader. Wiederholen wird sich ein derart hochpreisiges Sommertransferfenster wohl nicht.

«Es wird in der Tat wieder eine kleine Umstellung geben, wahrscheinlich nicht so drastisch wie im letzten Sommer, aber wir müssen den Kader aufgrund der abwandernden Spieler ein wenig umstellen», kündigte Trainer Arne Slot an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen Chelsea (Samstag, 13.30 Uhr) an.

Liverpool braucht Ersatz für Mohamed Salah

Oberste Priorität bei den Reds hat die Neubesetzung der Position, die durch den Abgang von Mohamed Salah frei wird. Als Spieler, den Liverpool als allfälligen Ersatz auf der Liste hat, gilt unter anderem Leipzigs Yan Diomande.

Das Durchschnittsalter bei Liverpool liegt in dieser Saison bei 26 Jahren, wird aber noch mal deutlich sinken. Derzeit gibt es neun Spieler über diesem Alter – einer davon ist der dritte Torhüter Freddie Woodman, Salah und Andrew Robertson verlassen den Verein. Die Zukunft von Alisson Becker, Federico Chiesa, Joe Gomez, Wataru Endo und Alexis Mac Allister ist ungewiss.

Bezüglich der Mentalität und Einstellung habe es laut Slot nichts mit dem Alter seiner Spieler zu tun. «Natürlich kann man das auf dem Transfermarkt einkaufen, aber wir haben auch viele Spieler, vielleicht sogar alle, die die richtige Mentalität haben, um für diesen Verein zu spielen.»