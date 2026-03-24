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Bald ist Schluss

Paukenschlag: Liverpool verkündet den Abgang von Mohamed Salah

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 19:57
Paukenschlag: Liverpool verkündet den Abgang von Mohamed Salah

Mohamed Salah verlässt den FC Liverpool im Sommer nach insgesamt neun Jahren.

Der 33-jährige Ägypter stiess im Sommer 2017 für mehr als 40 Mio. Euro Ablöse von der AS Roma zu den Reds und wurde da zu einem der besten Spieler der Premier League. Er feierte grosse Erfolge mit dem Team, darunter zwei englische Meistertitel und 2019 den Triumph in der Champions League. Auch viele persönliche Erfolge, unter anderem als bester Torschütze der Premier League in insgesamt vier Spielzeiten, zählen zu seinem Resümee. Insgesamt kommt Salah für den Verein in bislang 435 Einsätzen auf 255 Treffer.

Im vergangenen Jahr wurde sein Vertrag nach einigen zwischenzeitlichen Misstönen bis 2027 verlängert. Nun ist aber bereits nach dieser Saison Schluss. Salah ist im Angriff der Reds inzwischen nicht mehr in allen Spielen gesetzt. Sein Abgang zeichnete sich ab. Die Verkündung zum jetzigen Zeitpunkt ist nun aber doch ein echter Paukenschlag.

Auch in der Schweiz hinterliess Salah in der Vergangenheit Spuren: Sein Stern in Europa ging zwischen 2012 und 2014 beim FC Basel auf. Es folgen grosse Karrieren sowohl in der Serie A wie auch auf der Insel.

Wohin der Weg des Torjägers im Sommer führt, ist noch ungewiss. Zunächst wird er nach seinem Abgang in Liverpool noch die WM mit Ägypten bestreiten.

Mohamed Salah verabschiedet sich mit persönlichen Worten von den Liverpool-Fans:

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